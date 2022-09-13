Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

İş yerine düzenlenen operasyonda, birçok markaya ait satışa hazır 3 bin 933 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

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