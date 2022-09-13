Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

13.09.2022 10:46
Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir iş yerinde 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir iş yerinde 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Köprübaşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine düzenlenen operasyonda, birçok markaya ait satışa hazır 3 bin 933 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi.

Deterjanı ürettiği öne sürülen bir şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da 3 bin 933 kilogram sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika
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