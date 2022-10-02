Savatra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Savatra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

02.10.2022 18:18

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'nde yer alan iki bin yıllık antik Roma Savatra Antik Kenti'ni gün yüzüne çıkarma çalışmaları sürüyor.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'nde yer alan iki bin yıllık antik Roma Savatra Antik Kenti'ni gün yüzüne çıkarma çalışmaları sürüyor.

Şehir merkezine 70 kilometre uzaklıktaki tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan antik kentte, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesinin desteğiyle kazı ekibi çalışmalarına devam ediyor.

Bozdağ'ın eteklerinde Konya Müze Müdürlüğünün idaresinde yapılan kazılarda ortaya çıkan bulgular, yazının bulunmasından önceki (prehistoric) dönemlerden beri bölgenin yerleşim gördüğü ve Roma döneminde de önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Meclis binası, kule, kale, darphane, antik yollar ve yeraltı dehlizleri barındıran kentin, tarihi dokusu da yavaş yavaş açığa çıkmaya başlarken, Roma tiyatrosu ve sahne binasının yer aldığı alanda yürütülen kazı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediyesi Başkanı Hasan Kılca, gazetecilerle birlikte kazı alanında incelemelerde bulundu.

Hasan Kılca, çalışmalar sonunda amaçlarının Konya'yı turizmde marka şehirler arasında daha üst sıralara taşımak olduğunu belirterek, "Burası da turizmin yeni bir destinasyonu olacak inşallah. Savatra Antik Kenti'nde çok değerli bulgulara şahitlik ediyoruz. Geçen günlerde ilk defa İslamiyet'ten önceki dönemlere ait 'Türk' yazısının bulunduğu bir kitabe elde edilmişti. Yine tiyatro kazısı ve şimdide burada gördüğünüz mozaiklerle birlikte çok özel bir alan olduğunu görüyorsunuz." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da, "Konya 10 bin yıllık bir şehir, Çatalhöyük'den başlayarak insanların her dönemde önemli yerleşim alanlarından biri. Konya ekonomisinin gelişmesiyle ilgili çok ciddi bir süreç yürütüyoruz. Bugün Savatra Antik Kenti'ndeyiz. Şu an Karatay Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak kazı çalışmalarını Selçuk Üniversitemiz ve Müze Müdürlüğümüzle yürütüyoruz. Burada çıkan antik tiyatro ve son bulunan mozaikler, 1071 den önce 'Türkler ' ifadesinin geçtiği taş kabartma hepimizi heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kazı çalışmalarını yürüten ekibin başkanı Doç. Dr. İlker Işık ise önümüzdeki dönemlerde bölgede çok daha farklı buluntulara ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

İpek Yolu, Konya, Roma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savatra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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