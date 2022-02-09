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Konya'nın kırsal mahalleleriyle 22 ilçesinde yarın uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika

Konya'nın kırsal mahalleleriyle 22 ilçesinde yarın uzaktan eğitim yapılacak

09.02.2022 23:03
Konya'nın kırsal mahalleleriyle 22 ilçesinde yarın uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da etkili olan kar nedeniyle merkezde bulunan kırsal mahalleler ile 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yarın için yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya'da etkili olan kar nedeniyle merkezde bulunan kırsal mahalleler ile 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yarın için yüz yüze eğitime ara verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe merkezlerinin dışında kalan kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki yerleşim yerleri ile Çumra, Cihanbeyli, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Akşehir, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Derbent, Altınekin, Çeltik, Sarayönü, Doğanhisar, Bozkır, Ereğli, Yunak, Halkapınar, Akören, Güneysınır, Taşkent ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.

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Hıfzıssıhha Kurulu, Selçuklu, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'nın kırsal mahalleleriyle 22 ilçesinde yarın uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'nın kırsal mahalleleriyle 22 ilçesinde yarın uzaktan eğitim yapılacak - Son Dakika
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