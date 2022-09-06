Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

06.09.2022 12:35
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Konya Karayolunun 170. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bulut idaresindeki 34 CEE 602 plakalı Honda marka otomobil, önünde seyir halinde olan Rasim B. yönetimindeki 41 AGF 059 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte otomobil kamyon kasasının altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Mehmet Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan yolcular Mahsun B. (28), Mehmet B. ile Rıfat B. yaralandı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Mahsun B.'nin daha sonra Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Mehmet Bulut, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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