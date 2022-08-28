Kulu'da aynı saatlerde 2 ayrı yerde yangın çıktı - Son Dakika
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Kulu'da aynı saatlerde 2 ayrı yerde yangın çıktı

28.08.2022 18:36
Kulu'da aynı saatlerde 2 ayrı yerde yangın çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 ayrı mahallede aynı saatlerde çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 ayrı mahallede aynı saatlerde çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle, Kıbrıs Caddesinde Nurettin Çiftçi'ye ait müstakil evin bitişiğindeki garajda tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ikinci bir yangın ihbarı da Camikebir Mahallesi'nden geldi.

Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında Serdar Kaplan'a ait olduğu öğrenilen dairede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Her iki yangında ölen ya da yaralanan olmazken garaj ve dairede hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

Nurettin Çiftçi, İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulu'da aynı saatlerde 2 ayrı yerde yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kulu'da aynı saatlerde 2 ayrı yerde yangın çıktı - Son Dakika
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