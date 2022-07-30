Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

30.07.2022 16:58
Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'da amca çocukları olduğu öğrenilen A.D. (32), A.S.D. (24) ve R.D. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada A.D, A.S.D. ve R.D. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan A.D. yapılan müdahalelerin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

YORUMLAR
500
ZEHRA, KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİĞİ EĞLENCE MEKANINDA ÖLDÜRÜLDÜ ZEHRA, KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİĞİ EĞLENCE MEKANINDA ÖLDÜRÜLDÜ Zehra, kardeşinin tedavi masrafları için şarkı söylediği eğlence mekanında öldürüldü Zehra, kardeşinin tedavi masrafları için şarkı söylediği eğlence mekanında öldürüldü
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
15:02 Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 16:58:35. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement