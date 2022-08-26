Konya'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Konya'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı

26.08.2022 15:02
Konya'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın 5. katındaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın 5. katındaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alparslan Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında oturan Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu H.M. açık olan pencereden sarkarak düştü.

Çocuğun düştüğünün fark edilmesi üzerine çevredekiler 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalenin adından H.M, kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Alparslan Mahallesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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