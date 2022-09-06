Ahırın kullanılamaz hale geldiği, müstakil evde de büyük hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya 'nın Kulu ilçesinde aynı kişiye ait ahır ve evde yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA

İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kulu'da ahır ve ev yandı - Son Dakika

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