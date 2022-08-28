Konya'da tüp patlayan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Konya'da tüp patlayan ev kullanılamaz hale geldi

28.08.2022 16:32
Konya'da tüp patlayan ev kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde, düğün sonrası yemek yapılan yerde tüpün patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde, düğün sonrası yemek yapılan yerde tüpün patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kulu ilçesi Merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç.'ye ait evde sünnet düğünü yapıldı. Düğün bitiminde yemek yapılan yerde bulunan tüpün patlaması sonucu evde yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan evdeki vatandaşlar başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de bu sırada çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da tüp patlayan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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