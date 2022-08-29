Polisleri fark eden şüpheli, motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Daha önceden hırsızlık, yaralama ve benzeri suçlardan kaydı olan şüpheli B.C.Ş. kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da akaryakıt istasyonunda polisi görünce kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.