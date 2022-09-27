Konya'da gurbetçinin evinin garajından hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da gurbetçinin evinin garajından hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

27.09.2022 10:44
Konya'da gurbetçinin evinin garajından hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde evin garajından hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde evin garajından hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanada'da yaşayan gurbetçi Orhan E'nin evinin garajındaki elektrikli moped, motosiklet ve ağaç kesme motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen D.A. ve M.A, belirlenen adreste kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da gurbetçinin evinin garajından hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da gurbetçinin evinin garajından hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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