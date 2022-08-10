Kaza, saat 15.00 sıralarında Kulu ilçesi Kırkpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 06 LSK 24 plakalı hafif ticari araç, sollama yapmak istediği sırada aynı istikametteki Abdullah Y.'nin kullandığı 06 DCA 89 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet E., araçta bulunan Kadriye E., M.S.E. ve D.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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