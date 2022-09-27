Konya'da polise mukavemette bulunan firari şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da polise mukavemette bulunan firari şüpheli tutuklandı

27.09.2022 15:16
Konya'da polise mukavemette bulunan firari şüpheli tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kendisini yakalamaya çalışan polise mukavemette bulunan zanlı, cezaevine gönderildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde kendisini yakalamaya çalışan polise mukavemette bulunan zanlı, cezaevine gönderildi.

Yenimahalle Ankara Caddesi'nde polis ekiplerinin devriyesi sırasında motosikletle kaçmaya çalışan ve çeşitli suçlardan arandığı belirlenen D.R. emniyet ekiplerine mukavemet gösterdi.

D.R'nin polis ekiplerine direnmesi sırasında oluşan arbedede polis memuru M.K'nin sol el baş parmağı kırıldı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.R, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası '19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali' sürüyor '19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali' sürüyor
Kaynak: AA

Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da polise mukavemette bulunan firari şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 22:40:46. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da polise mukavemette bulunan firari şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement