Konya'da polise mukavemette bulunan firari şüpheli tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kendisini yakalamaya çalışan polise mukavemette bulunan zanlı, cezaevine gönderildi.
Yenimahalle Ankara Caddesi'nde polis ekiplerinin devriyesi sırasında motosikletle kaçmaya çalışan ve çeşitli suçlardan arandığı belirlenen D.R. emniyet ekiplerine mukavemet gösterdi.
D.R'nin polis ekiplerine direnmesi sırasında oluşan arbedede polis memuru M.K'nin sol el baş parmağı kırıldı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.R, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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