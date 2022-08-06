Kontrolden çıkan pikap ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan pikap ağaca çarptı: 2 yaralı

06.08.2022 15:32
Kontrolden çıkan pikap ağaca çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan pikabın ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan pikabın ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmenözü Mahallesi'nden Kulu merkez istikametine seyir halinde olan S.B.'nin kullandığı 42 SJ 816 plakalı pikap, ilçe girişinde aniden yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarpmamak için sürücünün manevra yapmasıyla kontrolden çıktı. Kazada, kaldırımdaki ağaca çarparak duran araçta yolcu olarak bulunan M.B. ve M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan pikap ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan pikap ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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