Olay, dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin yanında yatan başıboş çoban köpeğini sevmek isteyen 9 yaşındaki Ç.S. köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğa bir anda saldıran köpek Ç.S.'yi boğazından ve kafasından yaraladı. Yaralanan çocuğun bağırmasını duyan ailesi yetişerek köpekten kurtardı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun boynunda ve başındaki açılan yaralara 40 dikiş atıldı. Köpeğin kuduz olması ihtimaline karşı çocuğa kuduz aşısı da yapıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Köpeğin saldırdığı çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

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