Köpeğin saldırdığı çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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Köpeğin saldırdığı çocuk hastanelik oldu

30.08.2022 12:50
Köpeğin saldırdığı çocuk hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuğun boğazına ve başına 40 dikiş atıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuğun boğazına ve başına 40 dikiş atıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin yanında yatan başıboş çoban köpeğini sevmek isteyen 9 yaşındaki Ç.S. köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğa bir anda saldıran köpek Ç.S.'yi boğazından ve kafasından yaraladı. Yaralanan çocuğun bağırmasını duyan ailesi yetişerek köpekten kurtardı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun boynunda ve başındaki açılan yaralara 40 dikiş atıldı. Köpeğin kuduz olması ihtimaline karşı çocuğa kuduz aşısı da yapıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğin saldırdığı çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeğin saldırdığı çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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