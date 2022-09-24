Hafif ticari aracın devrildiği kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari aracın devrildiği kazada bir kişi yaralandı

24.09.2022 03:18

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Karacadağ Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Sabiha Yılmaz idaresindeki 07 AVK 791 plakalı ticari araç, henüz belli olmayan nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen aracın sürücüsü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Kaynak: AA

Sabiha Yılmaz, İtfaiye, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın devrildiği kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hafif ticari aracın devrildiği kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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