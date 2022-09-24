Karacadağ Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Sabiha Yılmaz idaresindeki 07 AVK 791 plakalı ticari araç, henüz belli olmayan nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen aracın sürücüsü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA

Sabiha Yılmaz, İtfaiye, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hafif ticari aracın devrildiği kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

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