Kaza, Ahmet Baran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacadağ istikametine giden E.K.'nin (16) kullandığı 42 ANL 849 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi alınamayan 16 LCE 86 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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