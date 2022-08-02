Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

02.08.2022 20:54
Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde oğluyla yaşayan 85 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde oğluyla yaşayan 85 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi, Badem Sokak'ta bulunan müstakil evde oğluyla yaşayan Hüsniye Deniz (85) evine gelen Cihanbeyli Sosyal Hizmetler ekibi tarafından hareketsiz görülünce, polis ve sağlık ekipleri arandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri ekibinin incelemelerinin ardından Deniz'in cesedi otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sosyal Hizmetler Ekibi'nin rahatsız olduğu öğrenilen Hüsniye Deniz'in oğlu Fethi Deniz için evi ziyaret ettikleri öğrenilirken, kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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Kaynak: AA

Cihanbeyli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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