Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi, Badem Sokak'ta bulunan müstakil evde oğluyla yaşayan Hüsniye Deniz (85) evine gelen Cihanbeyli Sosyal Hizmetler ekibi tarafından hareketsiz görülünce, polis ve sağlık ekipleri arandı.

Kaynak: AA

Cihanbeyli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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