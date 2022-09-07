Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametinde Katır tepesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe isminin açıklanmasını istemeyen sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan köpeğin bacağı kırıldı. Yaralı köpeği bırakmayan otomobil sürücüsü, yoldan geçen çekici sürücüsü Hayrettin Demir 'den yardım istedi. Çekiciye konan yaralı köpek, ilçede bulunan veterinere götürülerek tedavi ettirildi. Tedavi bitene kadar köpeğin başından ayrılmayan araç sürücüsü, tedavinin tamamlanmasının ardından bundan sonra daha dikkatli olacağını söyleyerek yoluna devam etti. Tedavisi tamamlanan köpek ise Kulu Belediyesi hayvan barınağına götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi - Son Dakika

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