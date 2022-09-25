Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

25.09.2022 16:06
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu hap bulunduran 2 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu hap bulunduran 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.K. (24) ve C.Y. (33) adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri dün, Camikebir Mahallesi'nde şüphe üzerine 06 FJ 5651 plakalı otomobili durdurmuş, yapılan aramada otomobilin bagajında 1398 uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Otomobilde bulunan E.K. ve C.Y. gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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