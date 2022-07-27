Hasan Karakuş idaresindeki 42 AKZ 816 plakalı kamyonet, Tavlıören Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da balya yüklü kamyonet yandı - Son Dakika

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