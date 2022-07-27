Konya'da balya yüklü kamyonet yandı - Son Dakika
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Konya'da balya yüklü kamyonet yandı

27.07.2022 20:01
Konya'da balya yüklü kamyonet yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde saman balyası yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde saman balyası yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı.

Hasan Karakuş idaresindeki 42 AKZ 816 plakalı kamyonet, Tavlıören Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin fark ettiği yangın, itfaiye tankeriyle müdahale edilerek kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında saman balyası yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
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Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da balya yüklü kamyonet yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da balya yüklü kamyonet yandı - Son Dakika
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