Konya'da balya yüklü kamyonet yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde saman balyası yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı.
Hasan Karakuş idaresindeki 42 AKZ 816 plakalı kamyonet, Tavlıören Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Mahalle sakinlerinin fark ettiği yangın, itfaiye tankeriyle müdahale edilerek kontrol altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında saman balyası yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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