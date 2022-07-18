Konya'nın Kulu İlçesinde Toplu Martı Ölümleri Görüldü - Son Dakika
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Konya'nın Kulu İlçesinde Toplu Martı Ölümleri Görüldü

18.07.2022 12:29

Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan Düden Göleti’nde toplu halde yüzlerce ölü martı bulundu.

KEMAL ONUR ATALAY

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Düden Göleti'nde toplu halde yüzlerce ölü martı bulundu.

Göçmen kuşların dinlenme ve beslenme alanları arasında yer alan Düden Göleti'nde dün yüzlerce yetişkin ince gagalı ve karabaş türü martının öldüğü ortaya çıktı. Olayı bir arkadaşının araması sonucu öğrenerek sabah saatlerinde olay yerine giden doğa ve kuş fotoğrafçısı Fahri Tunç şunları söyledi:

"Şu anda Kulu Düden gölündeyiz. Düden Gölü değil artık, çok küçük bir gölet kalmış. Flamingoların özellikle Abaza Flamingoların konakladığı alan burası. Türkiye'deki küçük flamingonun yaşadığı alan. Burada bir martı katliamı var, bunun sebebini bilmiyoruz. Etrafta çok fazla ölü martı var. Bizim bu kıyıda saydığımız sadece 250 küsur civarındaydı karşı tarafta da bir sürü ceset var, oraları saymadık. Yavrular etrafta dolaşıyorlar, anne-baba yok yanlarında, onlar da ölecekler çünkü besin kaynakları yok. Anne babaları öldü çünkü. Bu martılar büyük ihtimalle bir zehirlenme sonucu öldü.

"SADECE YAVRULAR KALMIŞ"

Yani bu insanlar ticari kaygılarından dolayı doğaya ne yaptığını bilmeden vahşi derecede zarar veriyor. Bunun farklı sonuçları olabilir, daha ilerleyen zamanlarda daha büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Yani yetkililer bununla alakalı çalışmalarını mutlaka yapmışlardır, ama buradaki problem gerçekten içler acısı. Buradaki diğer kuşların da zehirlenme ihtimalleri var. Eğer öyle bir şey olduysa, varsa buradaki kuşlar neticede başka yerlere göç edecekler, orada bu hastalığı yayacaklar. Başka bir hastalıkları varsa buralarda yayılacak. Yani eğer bu kimyasal bir atıktan kaynaklıysa bu daha büyük bir tehlike. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, bu kadar martının ölmesi hiç normal değil. Alandaki ebeveyn martıların neredeyse tamamı ölmüş sadece yavrular kalmış. Muhtemelen bunlar başka kaynaktan beslendiler ve bu şekilde bir katliam, ölüm söz konusu oldu."

"UMARIM DOĞA BİZDEN ÖCÜNÜ ALMAZ"

Bölgede yavruları besleyecek ebeveynler kalmadığı gözlemlenirken Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ölüm neticesinde şu an sadece yavruları görebiliyoruz, başka bir şey yok. Bir tek yavrular var. Yani şu görüntü, şu manzarayı insanın içi kaldırmıyor. İnsan eliyle yapılan bu katliam başka bir şey değil. Anadolu'daki ince gagalı ve karabaş martıların son üreme alanı burası. Burada adacıklar vardı, bu adacıkların sularının kesilmesiyle birlikte bitirildi. Dolaysıyla çok küçük bir alan kaldı. Sular çekilmiş. Zaten Konya Ovası'nda her taraf mısır ekili. Mısır çok su çeken bir bitki. Dolayısıyla bu kaynaklar yavaş yavaş kuruyacak. Bir gün umarım bu kuşlar bizden öç almazlar."

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Göçmen, Konya, Güncel, Son Dakika

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