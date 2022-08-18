Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kamyonete çarpınca yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde uygulama noktasındaki polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kamyonete çarpması sonrası yakalandı.

Olay, Kulu ilçesi Bülent Baran Parkı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kulu istikametine seyir halinde olan 34 MF 7009 plakalı motosiklet sürücüsüne Cihanbeyli trafik uygulama noktasında polis ekipleri dur ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsünün kaçması üzerine polis ekipleri peşlerine düştü. Motosiklet sürücüsünün Kulu ilçesi istikametine doğru kaçması üzerine Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri ilçe girişinde beklemeye başladı. Kaçan motosiklet sürücüsü, Kulu ilçesinde de polisin dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Uzun bir süre kaçışını sürdüren motosiklet sürücüsü Yeni Mahalle civarından Ahmet Baran Caddesine çıktığı sırada 33 V 0261 plakalı kamyonete çarparak yaralandı. Motosiklet sürücüsü Y.H., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilen Y.H.'nin tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi. - KONYA