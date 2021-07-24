Konya'nın lavanta kokulu köyünde hasat başladı

Konya'nın önemli lavanta kokulu yerleşim merkezlerinden olan Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde lavanta bahçelerinde ürün hasadı başladı.

Hüyük ilçesinde son yıllarda "lavanta köyü" olarak tanınmaya başlayan Çamlıca Mahallesinde lavanta üretimi giderek yaygınlaşırken, bu yıl üretici sayısının daha da artmasıyla üründe ekiliş 300 dönüm seviyelerine ulaştı. Bölgede başlayan hasat çalışmalarını yerinde görmek için gelen ve kendisi de ailelerle birlikte hasat yapan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Çamlıca Mahallesinde 6 yıl önce KOP Bölge İdaresi Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle başlayan lavanta üretiminin bu yıl zirve noktalara ulaştığını söyledi. Bu üretimin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inandığını belirten Çiğdem, "Bizim bu alanda üreticiye vermemiz gereken daha farklı destekler var. Çünkü, burada artık bir işleme tesisi de şart olmaya başladı" dedi.

"Sulanamayan tüm araziler lavantaya döner diye umut ediyoruz"

Lavantanın çok fazla su istemeyen bir bitki olduğunu vurgulayan Çiğdem, Çamlıca Mahallesinde de su çıkmayan bölgelerde ekilişi yapılan ürünün giderek yaygınlaşmaya başladığını görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Lavanta, buğdaydan kat kat gelir getirici bir ürün. Ne kadar çok olursa üreticisi o kadar cazip hale gelir. Bu bölgemiz zamanla daha cazip bir merkez haline gelecek inşallah. Bu bölgenin insanlarının 10 yıl önceki tarımla iştigallerini hatırlayıp şimdiki geldikleri noktayı görünce mutlu oluyoruz. Daha iyi gelir elde edebilmeleri için teknolojiden daha çok yararlanmaları gerekir, diye düşünüyoruz. Biz bu konuda üstümüze düşeni yerine getirip inşallah bu işi zirveye getireceğiz. Çünkü, bu insanlar her şeyi hak ediyorlar. İlk diktiğiniz lavantaya bir iki defa su veriyorsunuz, 30 yıl her yıl artarak ürün alıyorsunuz. O yüzden bu kuru toprakların hepsinde lavanta olmasında fayda var. İşte artık buraya 'lavanta köy' diyoruz. 300 dönümlük ekiliş az değil Çamlıca için. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla destek olur, daha fazla güç sarf ederiz, bin dönüme çıkar ekiliş. Buradaki sulanamayan tüm araziler lavantaya döner diye umut ediyoruz. Hüyük'ümüz, Çamlıca Mahallemizin bu işi benimsemesiyle lavanta kokmaya başladı. İnşallah diğer mahallelerimiz de benimser ve daha da yaygınlaşırsa ilçemizi lavanta üretiminde daha da üst noktalara taşırız" diye konuştu.

"Eskiden 10 kişi vardı eken şimdi 40-50 oldu"

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Nural da, Temmuz ayının gelmesi ile birlikte yerleşim merkezinin açan çiçeklerle birlikte mor renklere büründüğünü ve lavanta kokmaya başladığını vurgulayarak, "Ben de 4 dekarlık alanda lavanta ekiyorum. Biz, bölgemizde lavantanın nasıl bir verim verdiğini bilmeyerek Tarım İlçe ve Orman Müdürlüğümüzün tavsiye etmesiyle, 'ekinden geliri güzel' denmesiyle başladık. Şansına diktik, ektik. Gerçekten de verimi ekinden çok çok üstün. Amele getirmeyiz, sulama yapmıyoruz. Yağmur suyuyla Cenab-ı Allah ne verirse razıyız. Bu sene son yağışlarla kuraklıktan çok etkilenmedi ürün. Bu yıl, ürün aldığımız 4'üncü yıl. Eskiden 10 kişi vardı eken, şimdi sayı 40-50 kişiye ulaştı. Vatandaşımıza da öneriyorum, 'ekinle uğraşacağınıza bunu ekin' diyorum. Bu arazilerde doğru dürüst verim alamızdık ekin ektiğimizde. Şu anda mahallemizde eksiden buğday ekip verim alamadığımız arazilerimiz lavanta bahçesi oldu artık" şeklinde konuştu.

"Lavanta bizim için çok iyi bir gelir kapısı oldu"

Lavanta üreticisi Mevlüt Ceylan ise lavantaya 5 yıl önce başladığını belirterek, yerleşim merkezinde ürünü ilk ekenlerden olduğunu söyledi. Lavantanın düzenli bakımını yaptığını, senede 10 gün çalışıp hasadını yaptıklarını anlatan Ceylan, "Şükürler olsun çok iyi. Bu devletin desteğiyle oldu bölgemizde. Fideleri devlet bize destek olarak verdi. Hiç 5 kuruş ödemedik, kendimiz diktik. Şimdiki aklım olsa 50 dönüm ekerim, şu anda 25 dekar alanda ekimim var. Ama çok daha fazla ekmeyi de isterim. Arazimiz kıraç olduğu için hububattan para kazanamıyoruz. Lavanta bizim için çok iyi bir gelir kapısı oldu. Lavanta, sulanmayan, taşlı, kıraç yerlerde yetiştirilebilecek en güzel ürün. Hasadına da başladık, kendimiz ailece yapıyoruz. Bıçkısı var makinesiyle yapıyoruz kesiyoruz, bayanlar topluyor" diye konuştu.

Lavanta haşatında ailesine yardımcı olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Sağlık Bakım Bölümü'nde öğrenim gören Nefise Ceylan da, hem okurken hem de yaz döneminde boş zamanlarında ailesine lavanta bahçesinde yardımcı olduğunu belirterek, "Evde ders çalışıyorum, burada da aileme yardımcı oluyorum. Babam makine ile biçiyor, bizde perdelerle taşıma yapıyoruz. Arkadan da annem topluyor. Evde de çeşitli işlemlerden geçiyor ürün" dedi.

"Lavanta ektikten sonra elimiz para görmeye başladı"

Ayşe Ceylan da, lavantanın kendilerini oldukça memnun eden bir ürün olduğunu vurgularken, "Lavanta ektikten sonra elimiz para görmeye başladı. Önceleri buğday, nohut, termiye ekiyorduk. Ekmeyen köylülerimiz 'kazanıyor musunuz?' diye soruyorlar, biz de onlara 'siz de ekin' diyoruz. Şu anda en gözde bitkimiz lavanta" diye konuştu.

Bölgede lavanta bahçelerinin fotoğraflarını çeken İbrahim Erdoğan da, lavanta bahçelerinin görsel dokusuyla fotoğrafçılar için önemli bir çekim merkezi olduğunun altını çizerek, kendisinin de hasat döneminde fotoğraf mesaisi için geldiğini vurguladı, "Fotoğraf, doğa ve çiçekseverler gelsin bu güzellikleri yerinde görsün. Artık biz fotoğraf tutkunları için de bölgemizde lavanta bahçeleri oluşmaya başladığını görmek çok mutluluk verici. Buradaki güzellikleri tanıtmak için buradayız. İnşallah çiftçilerimiz de bol kazançlar elde ederler" ifadelerini kullandı. - KONYA