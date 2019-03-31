Konya'nın Meram İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Konya'nın Meram ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Kavuş kazandı.
Konya
'nın Meram
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mustafa Kavuş
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Kavuş 91 bin 888 oy aldı.
-Kavuş'un özgeçmişi-
Mustafa Kavuş, 4 Temmuz 1974'te Konya'da doğdu. Ali İhsan Dayıoğlugil İlköğretim Okulu ve Konya İmam Hatip Lisesi'nin ardından 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü'nü kazandı. Lisans eğitiminin ardından Selçuk Üniversitesi
Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tekstil, yayınevi ve gıda sektörlerinde işletmecilik ve yöneticilik yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA
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