İddiaya göre, Murat Y, kardeşi İbrahim Y. (30) ile kendisine borcu olan Ramazan D'nin (35) Alavardı Mahallesi Furuncu Sokak'taki evine gitti.

Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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