Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

04.10.2022 15:30
Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayan zanlı, yakalandı.

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayan zanlı, yakalandı.

İddiaya göre, Murat Y, kardeşi İbrahim Y. (30) ile kendisine borcu olan Ramazan D'nin (35) Alavardı Mahallesi Furuncu Sokak'taki evine gitti.

İki kardeş ile Ramazan D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Ramazan D. tabancayla İbrahim Y'yi göğsünden yaraladı.

Ağır yaralanan İbrahim Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Ramazan D. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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