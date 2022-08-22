Polis, alınan ifadeler, eşkal bilgileri ve kamera görüntüleri doğrultusunda şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullandıkları aracı tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı - Son Dakika

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