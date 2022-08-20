Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü

20.08.2022 00:02
Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Toprak Sarnıç Mahallesi İbreli Sokak'ta, Habib Karakaya (33), otomobille yanına gelen kişilerle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan Karakaya, kaçmaya başladı.

Somaki Sokak'ta yere düşen Karakaya, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda mermi kovanı ve bıçak buldu.

Karakaya'nın cesedi, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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