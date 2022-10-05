Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

05.10.2022 22:58

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yaka Mahallesi Kayışdağ Sokak'taki bir otoparktan silah sesleri duyan çevredekiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, tabancayla vurulan Abdurrahim Yeşilbağ'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, otoparkta çok sayıda mermi kovanı buldu.

Yeşilbağ'ın, birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

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