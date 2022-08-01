İddiaya göre, Sahibiata Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Yasin S. (20) ile Suriye uyruklu A.H. (22) ve M.H. (18) arasında "yan bakma" meselesinden tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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