Konya'nın Meram ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Konevi Mahallesi'nde bisikletiyle kırmızı ışık ihlali yapan Mevlüt G. (59), sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da otomobille bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika