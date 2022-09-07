Konya'da tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Konya'da tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

07.09.2022 11:16

Konya'nın Meram ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Meram ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen R.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıyı satmaya götürdüğü eserlerle Alpaslan Mahallesi'nde gözaltına aldı.

R.D'nin çantasında, çok sayıda heykel, haç figürü, kapı tokmağı, yüzük taşı, tespih imamesi gibi eserler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu ihlalden işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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