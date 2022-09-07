Asgari ücret yılbaşında ne kadar olur? Hesap yapan SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen R.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.