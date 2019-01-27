Son Dakika Haberleri: Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Bulunan Müstakil Bir Evde Bir Anne ve İki...

Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Bulunan Müstakil Bir Evde Bir Anne ve İki...

4 dakika önce

IHAAW192944-ASA/27-01-2019- Konya'nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde bir anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Bulunan Müstakil Bir Evde Bir Anne ve İki..., System.String[]
IHAAW192944-ASA/27-01-2019

- Konya'nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde bir anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. 27.01.2019 19: 29: 44 TSI
NNNN - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:35 Kaynak: İHA

Anne, Tatlıcak, Karatay, Konya, 3. Sayfa
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