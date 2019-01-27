Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Bulunan Müstakil Bir Evde Bir Anne ve İki...

IHAAW192944-ASA/27-01-2019- Konya'nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde bir anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

IHAAW192944-ASA/27-01-2019



- Konya'nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde bir anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. 27.01.2019 19: 29: 44 TSI

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