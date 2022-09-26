Konya'da tezgahında çalışan işçiyi öldüren balıkçıya müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da tezgahında çalışan işçiyi öldüren balıkçıya müebbet hapis cezası

26.09.2022 17:26
Konya'da tezgahında çalışan işçiyi öldüren balıkçıya müebbet hapis cezası

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde balık tezgahında çalışan işçisini bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapisle cezalandırıldı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde balık tezgahında çalışan işçisini bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapisle cezalandırıldı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Edip Y. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Edip Y, pazarlarda balıkçılık yaptığını, 10 yıldır tanıdığı maktul Fuat G'yi de söz konusu olaydan 3 ay önce tezgahında çalışması için işe aldığını söyledi.

Olaydan 20-25 gün önce tezgahın hesaplarında açık çıkmaya başladığını iddia eden Edip Y, "Son zamanlarda hesaptaki açıklar artmaya başladı. Maktulle samimi olduğumuz için ara sıra eğlenmeye giderdik. Olay günü de bir kafeye gitmek üzere benim kullandığım arabadaydık. Ben hesaplardaki açığı sorunca tartışmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Edip Y, maktulün kendisine küfür ettiğini, ardından aralarında çıkan arbedede Fuat G'nin elindeki bıçağı alarak ona rastgele vurduğunu, öldürme amacıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Savcılık mütalaasında dosya kapsamında toplanan tüm delillerde sanığın ifade ettiği gibi maktulle arasında "hesaplarda açık çıkması" nedeniyle bir sorun yaşanmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Mütalaada, "Sanığın olay günü otoparkta maktul Fuat G'yi bıçakla öldürdüğü, olay sonrası kolluk güçlerini yanıltmaya çalıştığı, kendisini de yaralanmış göstermek için bıçakla hafif şekilde kendini yaraladığı, bıçağı olaydan sonra caddenin karşısındaki mezarlığa götürüp sakladığı tespit edilmiştir. Sanığın polise, üçüncü bir kişinin hem maktule hem kendisine saldırdığına ilişkin yalan beyanda bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mütalaada sanığın, "kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılması, haksız tahrik indiriminin uygulanmaması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık Edip Y'nin "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, haksız tahrik indiriminin uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokağı'nda 19 Ocak'ta, iki kişinin bıçakla yaralanmış şekilde bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden ekipler Fuat G. (33) ile Edip Y'yi (28), Konya Şehir Hastanesine kaldırmış, Fuat G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın zanlısı olduğu belirlenen Edip Y, tedavisinin ardından gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
DEAŞ tarafından yakılarak şehit edilmişti! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 'Fethi Şahin' tepkisi: İktidara geldiğimizde ayrıntıları ortaya çıkaracağız DEAŞ tarafından yakılarak şehit edilmişti! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 'Fethi Şahin' tepkisi: İktidara geldiğimizde ayrıntıları ortaya çıkaracağız Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldüren iki sanık yargılanıyor Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçakla öldüren iki sanık yargılanıyor
Kaynak: AA

Balıkçılık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tezgahında çalışan işçiyi öldüren balıkçıya müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:37:46. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da tezgahında çalışan işçiyi öldüren balıkçıya müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement