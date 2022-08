Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle emniyet teşkilatının kullanımına sunulmak üzere 31 araç hizmete girdi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kullanımına sunulmak üzere 31 araç hizmete alındı. Meram Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tedarik edilen araçlar için teslim töreni düzenlendi. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve emniyet mensupları katıldı. Meram Belediyesi tarafından hibe edilen 20 araç ile Emniyet Genel Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Emniyet Hizmetlerini Destekleme Derneği tarafından tedarik edilen 11 aracın anahtarı protokol üyeleri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

"Son 1 yılda araçların yüzde 10'u yenilendi"

Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmete alınan araçların hayırlı olmasını dileyen Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etme anlayışımız dün olduğu gibi bugün de aralıksız devam etmektedir. Amacımız görev ve sorumluluğumuz çerçevesinde Konya halkının güvenliğini sağlamak. Suç ve suçlularla mücadele için canla başla çalışmaktayız. Hizmete alınan 31 yeni araçla görev alanlarımızda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni araçların alınması noktasında destek olan İçişleri Bakanımıza, Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a, Emniyet Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu araçlarla birlikte son 1 yılda emniyetimize 94 yeni araç kazandırmış ve böylelikle araç filomuzun yüzde 10'unu sıfır yaş kategorisine almış olduk. Şehrimizde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda da yeni araçlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerimize hizmet yolunda hiçbir kurumumuzu belediyemizden ayrı tutmadık"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da belediyecilik anlayışında, hizmet kalitesini her zaman ön planda tuttuklarını kaydederek, "Hemşehrilerimize hizmet götüren hiçbir kurumumuzu belediyemizin birimlerinden ayrı tutmadık. Hangi kurumda görev alıyorsak olalım hepimizin yaptığı iş tektir. Meram için söyleyecek olursam Meramlıya hizmet ediyoruz. Emniyet mensuplarımız güvenliğimizi sağlıyor, sağlıkçılarımız hastalarımıza şifa oluyor, eğitimcilerimiz öğrencilerimizin iyi bir birey olarak yetişmesine vesile oluyor. Tüm kurumlarımızın görevi 2 buçuk milyon Konyalı hemşehrimizin hizmetinde bulunmak. İhtiyaçlar listesinde barınma ihtiyacından sonra gelen en önemli ihtiyaç güvenlik. Huzur şehri Konya'mızda hepimizin güvenliği için çalışan tüm emniyet mensuplarımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Güvenliğin olmadığı bir yerde yaptığımız belediye hizmetlerinin bir anlamı olmayacaktır. Meram Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda emniyetimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tüm kurumların misyonunun insana dokunmak olduğunu belirten Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, "Tüm kurumlarımızın hizmet yolundaki dayanışmaları da çok önemli. Türk Polis Teşkilatımız, memleketimizdeki güvenliğin sağlanmasında en önemli kuruluşlarımızdandır ve Türk Milletinin teveccühünü kazanmıştır. Güvenliğimiz uğruna canla başla koşturan tüm emniyet teşkilatımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu uğurda can veren şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz, gazilerimize şifa diliyoruz. Konya'da insanlarımızın teveccühünü kazanan belediyelerimizin, yine insanlarımızın hizmetinde kullanılacak her türlü çalışmalara destek vermesi çok güzel. Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerimiz konu güvenlik, eğitim ve sağlık olduğunda her zaman destek veriyorlar. Meram Belediyesi'ne 20 araç tahsisi için tüm polis teşkilatı adına teşekkür ederim. Mustafa Kavuş kardeşimiz bu konularda çok hassas ve konu kamu hizmeti olduğunda her daim destek içerisinde. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımız hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Emniyet Teşkilatı'nın kullanımına sunulan 31 araç yapılan dua ile hizmete başladı. - KONYA