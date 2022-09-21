Balıkesirli üreticiler Hüyük'teki çilek bahçelerini gezdi

Balıkesir 'de yürütülen "Çilek Kokulu Eller" projesi kapsamında, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileriyle beraberlerindeki bir grup çiftçi Hüyük'teki çilek bahçelerini gezdi.

Kaynak: AA

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