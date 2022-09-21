Balıkesirli üreticiler Hüyük'teki çilek bahçelerini gezdi - Son Dakika
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Balıkesirli üreticiler Hüyük'teki çilek bahçelerini gezdi

21.09.2022 13:48
Balıkesirli üreticiler Hüyük'teki çilek bahçelerini gezdi

Konya'nın önemli organik çilek üretim bölgelerinden Hüyük ilçesi Türkiye'nin farklı illerine de rol model oluyor.

Konya'nın önemli organik çilek üretim bölgelerinden Hüyük ilçesi Türkiye'nin farklı illerine de rol model oluyor.

Balıkesir'de yürütülen "Çilek Kokulu Eller" projesi kapsamında, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileriyle beraberlerindeki bir grup çiftçi Hüyük'teki çilek bahçelerini gezdi.

Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, ilçeye gelen ziyaretçilere yürütülen organik çilek yetiştiriciliği konusunda yaşanan tecrübeleri aktararak, üretim alanları hakkında bilgi verdi.

Tingiş ayrıca, konuklara ilçede yetişen çileklerin ihracatını yapan ilçedeki Tatlı Limon Firmasının tesislerini de gezdirdi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesirli üreticiler Hüyük'teki çilek bahçelerini gezdi - Son Dakika

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