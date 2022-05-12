Konya'nın otobüs filosu genişliyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti için yeni alınacak otobüslerin üretildiği Ankara'daki fabrikayı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay, teknik bir ekiple otobüslerin üretim aşamasını inceledi.

Altay, Konyalıların en ucuz ve en kaliteli hizmete layık olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaklaşık 210 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirdik. 31 solo ve 21 körüklü otobüsümüzün siparişi gerçekleştirildi, üretimi devam ediyor. 15 Haziran itibariyle ilk olarak 11 solo, 7 körüklü otobüsü vatandaşların hizmetine sunacağız. Öğrencilerimiz için 4 yıldır, siviller için 2 yıldır ulaşıma zam yapmıyoruz. Sivil bileti 2,5 lira, öğrenci biletini de 1,55 lira uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.