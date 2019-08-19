Son Dakika Haberleri: Konya’nın saklı cennetlerinden biri: Beyşehir
Son Dakika Ekonomi Haber

Konya’nın saklı cennetlerinden biri: Beyşehir

1 saat önce

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın ilk gördüğünde "Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır" dediği rivayet edilen Beyşehir, Konya seyahatlerinde ihmal edilmemesi gereken yerlerden birisi... Şehir merkezine sadece 90 kilometre uzaklıkta.

Konya’nın saklı cennetlerinden biri: Beyşehir, System.String[]
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın ilk gördüğünde "Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır" dediği rivayet edilen Beyşehir, Konya seyahatlerinde ihmal edilmemesi gereken yerlerden birisi… Şehir merkezine sadece 90 kilometre uzaklıkta…
Alaeddin Keykubat, Selçuklu, Beyşehir, Konya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'da şiddetli rüzgar
YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı cep telefonuyla patlatacaktı 3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, göğüs dekolteli pozunu paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 01:15:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya’nın saklı cennetlerinden biri: Beyşehir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]