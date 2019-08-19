Konya’nın saklı cennetlerinden biri: Beyşehir
1 saat önce
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın ilk gördüğünde "Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır" dediği rivayet edilen Beyşehir, Konya seyahatlerinde ihmal edilmemesi gereken yerlerden birisi... Şehir merkezine sadece 90 kilometre uzaklıkta.
Selçuklu
Sultanı Alaeddin Keykubat
'ın ilk gördüğünde "Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır" dediği rivayet edilen Beyşehir
, Konya
seyahatlerinde ihmal edilmemesi gereken yerlerden birisi… Şehir merkezine sadece 90 kilometre uzaklıkta…
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:09
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