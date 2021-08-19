Konya'nın sel bölgesine araç, ekip ve ekipman desteği sürüyor - Son Dakika

Konya olarak bölgeye ihtiyaç duyulan malzeme desteğini de sürdürdüklerini belirten Başkan Altay, şu anda Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Sinop'ta 11, Kastamonu'da ise 7 aracının bulunduğunu ifade etti.

Bugün de Büyükşehir Belediyesi olarak 2 adet 200 KW jeneratör ile Karatay ve Meram Belediyelerinin hazırladığı 160 adet çöp konteynerinin Sinop Türkeli Belediyesi için yola çıktığını kaydeden Başkan Altay, "Konya olarak el birliğiyle afet bölgesindeki ihtiyaçları dikkate alarak destek olmaya devam edeceğiz. Allah milletimize bir daha böyle üzücü olaylar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.