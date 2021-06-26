Konya'nın Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 924'üncü yılı kutlamaları - Son Dakika

Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 924'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Alaaddin Cami Selçuklu Sultanları Türbesi'nde temsili nöbet değişimi yapıldı.

Cami avlusunda bulunan Selçuklu sultanlarının kabirlerinin yanında yapılan nöbet değişimi sonrası, hayır, uğur, sağlık, esenlik, başarı dileğiyle okunan Selçuklu Gülbank duasını, ritim saz ve seslerin eşliğinde Selçuklu Nevbe merasimi takip etti.

Merasim sonrası kürsüye gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Selçuklulara başkent oluşunu her yıl kutlamaya devam edeceklerini belirterek, "Anadolu'yu bize vatan kılan ecdadımız ona önderlik yapan sultanlarımızı ve isimsiz nice kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Allah onlardan ebedi razı olsun." dedi.

Kur'an tilaveti ardından kürsüye gelen Konya Valisi Vahdettin Özkan da şunları söyledi:

"200 sene zarfında Konya'da payitaht faaliyetlerinin icra edilmiş olması Türk tarihinde önemli bir kesiti ifade etmektedir. Selçuklu sadece hükümet etmemiştir, aynı zamanda hikmeti inşa ederek insanlarımızın aklına fikrine kalbine hitap etmişlerdir. Bu bizim için çok büyük bir miras. Günümüzde de gelecekte de bu mirası gelecek nesillere aktarmak anlamında da çok önemli bir istinat noktasıdır. Türk milletinin derin bir tarihi vardır. Bu tarihin taşıdığı en önemli husus imparatorluklar kurabilmesidir. Her dil imparatorluk dili olamaz, her millet imparatorluk kuramaz. İmparatorluk kuran milletlerin dili de zengin olur."

Program, Selçukluların Konya'ya gelişi ve devletin kuruluşunu anlatan gösteri ile son buldu.

Etkinliğe, Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Selman Özboyacı, 3. Ana Jet Üs ve Konya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile çok sayıda davetli katıldı.