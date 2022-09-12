Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı

12.09.2022 23:08
Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Pınar Sokak'ta bir evde arkadaşlarıyla alkol alan C.S. ile K.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönen olayda K.Ç, arkadaşı C.S'yi bacaklarından silahla vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı C.S. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli K.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Selçuklu, Erenköy, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı - Son Dakika
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