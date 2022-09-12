Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika
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Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı

12.09.2022 23:10
Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Binkonutlar mahallesi Başkaya sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın alt katında oturan Mehmet B, gürültü yaptığı iddiasıyla üst katta oturan Musa G'ye tepki gösterdi.

İki komşu arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine Mehmet B, Musa G'yi sol göğüs ve kolundan bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan Musa G, hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Mehmet B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İki komşunun daha önce de aynı konudan tartışma yaşadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika
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