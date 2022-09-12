Edinilen bilgiye göre Binkonutlar mahallesi Başkaya sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın alt katında oturan Mehmet B, gürültü yaptığı iddiasıyla üst katta oturan Musa G'ye tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika

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