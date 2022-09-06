Polis, yaptığı denetimde 10 motosikleti de trafikten men etti.

Konya 'nın Selçuklu ilçesinde, motosiklet yarışı yapan, trafik kurallarını ihlal eden ve abart egzozla çevreye rahatsızlık veren 22 sürücüye 102 bin 110 lira para cezası uygulandı, 10 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 102 bin 110 lira para ceza kesildi - Son Dakika

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