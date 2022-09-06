Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 102 bin 110 lira para ceza kesildi - Son Dakika
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Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 102 bin 110 lira para ceza kesildi

06.09.2022 17:49

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, motosiklet yarışı yapan, trafik kurallarını ihlal eden ve abart egzozla çevreye rahatsızlık veren 22 sürücüye 102 bin 110 lira para cezası uygulandı, 10 motosiklet trafikten men edildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, motosiklet yarışı yapan, trafik kurallarını ihlal eden ve abart egzozla çevreye rahatsızlık veren 22 sürücüye 102 bin 110 lira para cezası uygulandı, 10 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Stadyum Otoparkı ve Ankara Caddesi Birlik Parkı civarında motosikletlerin yarış yaparak çevreyi rahatsız ettiği yönünde gelen ihbarları değerlendirerek harekete geçti.

İhbar edilen adrese giden polis, abart egzozla çevreye rahatsızlık veren, trafik güvenliğini tehlikeye atan, plakaları uygunsuz yere takan, ehliyetsiz motosiklet kullanan 22 sürücüye 102 bin 110 lira para cezası uyguladı.

Polis, yaptığı denetimde 10 motosikleti de trafikten men etti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 102 bin 110 lira para ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 102 bin 110 lira para ceza kesildi - Son Dakika
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