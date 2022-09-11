Kavgaya, aynı iş yerinde çalışan iki arkadaşın birbirine küfür ve hakaret etmesinin sebep olduğu, şüphelinin ise daha önce hırsızlık, yaralama gibi suçlardan 18 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Selçuklu, 9 Eylül, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da mesai arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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