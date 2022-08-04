Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

04.08.2022 20:39
Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde tır ile işçi servis otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde tır ile işçi servis otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İbrahim K. idaresindeki 73 AAL 926 plakalı tır, 4. Organize Sanayi Bölgesi 413. Sokak'taki kavşakta Osman Ş'nin kullandığı 42 C 1001 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsteki işçilerden Ahmet Baykal yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Servis otobüsünde yaralananların tarım makineleri üretimi yapan fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi
Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:25 Turizm sektörü ara eleman sıkıntısıyla boğuşuyor! 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunmuyor
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:43 MHP lideri Bahçeli'den KPSS skandalıyla ilgili ilk açıklama: 20 soruya kimlerin doğru cevap verdiği tespit edilmeli
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 20:39:38. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement