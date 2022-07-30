Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı

30.07.2022 10:47
Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kuyumcudan döviz çaldıktan sonra Adana'da gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kuyumcudan döviz çaldıktan sonra Adana'da gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Konya'ya getirilen Gürcistan uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Iraklı Bulia (33), Gela Tsulaia (43) ve Boris Tsulaia (34), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheliler, 2 gün önce 100 bin lira değerinde dövizi çalarak ticari taksiyle kaçtıkları Adana'da yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Selçuklu, Adana, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı - Son Dakika
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