Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı - Son Dakika
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Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

29.07.2022 15:09
Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kuyumcudan dün döviz çalan 3 şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kuyumcudan dün döviz çalan 3 şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 100 bin lira değerinde döviz çalan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kamera görüntülerinden şüphelilerin ticari taksiyle Adana'ya gittiğini belirledi.

Konya ve Adana polisinin müşterek yürüttüğü operasyonda, Gürcistan uyruklu G.T. (43), I.B. (33) ve B.T. (34) gözaltına alındı.

Şüpheliler Konya'ya getirildi, kuyumcudan çalınan döviz sahibine teslim edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheliler, dün 100 bin lira değerinde döviz alıp kaçmıştı.

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Konya'da 2 şüpheli kuyumcudan yüklü miktarda döviz alıp kaçtı Konya'da 2 şüpheli kuyumcudan yüklü miktarda döviz alıp kaçtı Döviz bozdurma bahanesiyle kuyumcudan 100 bin lira çaldılar Döviz bozdurma bahanesiyle kuyumcudan 100 bin lira çaldılar
Kaynak: AA

Selçuklu, Adana, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar Adana'da yakalandı - Son Dakika
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