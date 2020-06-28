Konya'nın Selçuklulara başkent oluşunun 923'üncü yılı kutlandı - Son Dakika

Konya'nın Selçuklulara başkent oluşunun 923'üncü yılı kutlandı

'MEVLANA şehri' Konya'nın Selçuklu Devleti'ne başkent olmasının 923'üncü yılı, 'Selçuklu Payitahtı Konya' temasıyla eski gelenekler yaşatılarak, kutlandı.

'MEVLANA şehri' Konya'nın Selçuklu Devleti'ne başkent olmasının 923'üncü yılı, 'Selçuklu Payitahtı Konya' temasıyla eski gelenekler yaşatılarak, kutlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının dahil olduğu programda; Türkiye Selçuklu sultanlarına saygı nöbeti, Selçuklu Gülbank Duası, Selçuklu Nevbet Merasimi'nin yanı sıra birçok etkinlik gerçekleştirildi. Selçuklu sultanları için yapılan dualar ve 'Selçuklu Payitahtı Konya' adlı belgesel gösteriminin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen oyun sergilendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katılımcılara hediye olarak Sultan 1'inci Mesud'un kendi adına bastırdığı sikkenin büyütülmüş röprodüksiyonunu (sanat eserinin aslına uygun kopyası) hediye etti.

Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, yaptığı konuşmada, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bir başkent daima başkenttir' sözüne vurgu yaparak, Konya'nın başşehir kalmayı başarabilen dünyanın sayılı şehirlerinden olduğunu söyledi. Altay, Konya'nın başşehirlik vasfını yaşayan, yaşatan ve yansıtan şehir olduğu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da "Oldukça anlamlı gün vesilesiyle bir arada bulunmaktayız. Kültürümüz ve medeniyetimizin değerli bir kalesi; ilim, irfan, kültür şehri Konya'mızın Türkiye Selçuklu devletlerinin başşehri oluşunun 923'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kutlamalar bu yıl Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu bir organizasyonla ilk defa gerçekleştiriliyor. İnşallah geleneksel olarak çok daha büyük çaplı ve Konya'mıza yakışır, yaraşır tarzda daha büyük kapsamlı bir şekilde kutlamaları devam ettireceğiz. Önemli olan gönüllerde başşehir olabilmek. Konya, gönüllerin şehri olmayı da başarmış bir şehir" dedi.

Konuşmaların ardından kutlama programı; 'Selçuklu Payitahtı Konya' belgesel gösterimi ile devam etti. Programa katılan akademisyen Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, 'Türkiye Selçuklu Devleti'nin Bize, Bugünün Türkiyesine ve Dünyaya Olan Etkileri' konulu sunum gerçekleştirdi.


Selçuklu Devleti, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'nın Selçuklulara başkent oluşunun 923'üncü yılı kutlandı - Son Dakika

Son Dakika

16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 20:49 Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor 18:03 Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi 17:43 Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü 16:10 Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı 13:56 AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı 13:38 Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
16:00
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
15:57
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi
15:41
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
15:39
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
15:23
Objektiflere bikinili yakalanan Demet Akalın kilolarıyla olay oldu
15:20
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
15:08
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:01
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
14:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 16:45:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'nın Selçuklulara başkent oluşunun 923'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]