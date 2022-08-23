Seydişehir'de aile sağlığı merkezi ile 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun temeli atıldı - Son Dakika
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Seydişehir'de aile sağlığı merkezi ile 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun temeli atıldı

23.08.2022 13:04
Seydişehir'de aile sağlığı merkezi ile 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun temeli atıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Seydişehir Belediyesi ve hayırsever bir işadamı tarafından imzalanan protokolle Bozkır Yolu Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde, 2 bin 500 metrekarelik alanda yapımına başlanan sağlık merkeziyle 112 Acil Sağlık İstasyonu, vatandaşın hizmetine sunulacak.

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, sağlık alanında Konya ve ilçelerine yakışır bir şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise sağlık merkeziyle 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun kısa sürede tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulacağını belirtti.

İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından yapılan duayla temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Konya Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Ergin davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de aile sağlığı merkezi ile 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun temeli atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir'de aile sağlığı merkezi ile 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun temeli atıldı - Son Dakika
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